Culturele struinwandeling in Bourtange

BOURTANGE – Het team Bourtange van Groninger Landschap organiseert weer een wandeling. Dit keer een culturele struinwandeling op 25 oktober van 13.30-16.00 uur. De start is bij Terra Mora in de Vesting.
Hoe zag het Bourtangerveld eruit voordat het landschap werd zoals je het nu kent? Ga mee op ontdekkingstocht en luister naar de verhalen over het ontstaan van dit bijzondere gebied. Je ontdekt waar de naam Bourtangerveld vandaan komt en hoe het landschap door de eeuwen heen veranderde.
Kijk onderweg goed om je heen. Ook in het najaar valt er nog van alles te ontdekken tussen het gras en de heide: kleine en grote planten die samen het karakter van het veld bepalen. En wie weet kom je oog in oog te staan met de Konikpaarden, de huidige bewoners van het gebied.
Een wandeling vol verhalen, natuur en verrassende ontdekkingen. Ga mee en kijk met andere ogen naar het Bourtangerveld.
Aanmelden kan hier.
Bron: Charlotte Jansen, Team Bourtange Groninger Landschap (voorzitter)