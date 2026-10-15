DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Weener
Dinsdag is in een supermarkt aan de Alten Bahnhofstraße in Weener een 45 jarige vrouw betrapt op winkeldiefstal. De vrouw stopte boodschappen in een tas en bedekte deze met een kledingstuk. Toen zij zonder te betalen de kassa passeerde werd zij door een medewerker betrapt. Er is strafvervolging ingesteld.
Meppen
Woensdag is tussen 15.00 en 20.00 uur bij een woning aan de Krokusstraße in Meppen ingebroken. De daders werden door de bewoners overlopen. Zij zijn via een achterliggend terrein een stuk bos ingevlucht. Wat er precies is gestolen en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 05931/9490.