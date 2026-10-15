N366 bij Veendam deels afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden

VEENDAM – De provinciale weg N366 bij Veendam is van vrijdag 16 oktober 06.00 uur tot zaterdag 17 oktober 20.00 uur deels afgesloten. Het gaat om de verbinding tussen de twee rotondes bij afslag 38 (Veendam). De weg is afgesloten in één rijrichting voor verkeer.
Werkzaamheden
De afsluiting is nodig vanwege asfalteringswerkzaamheden. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 5 tot 10 minuten.
Omleiding
Doorgaand verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Volg de aangegeven omleidingsroutes langs de weg.
Bron: Provincie Groningen