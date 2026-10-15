Partij voor de Dieren: zeehonden mogen niet de dupe worden van financieel gesteggel

GRONINGEN, LAUWERSOOG – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is geschokt dat de provincie Groningen haar handen lijkt af te trekken van de zeehondenopvang. Een faillissement heeft directe gevolgen voor tientallen zeehonden die acute zorg nodig hebben. De partij wil met het College van GS in gesprek over een vorm van noodfinanciering zodat tenminste basiszorg voor gewonde dieren gegarandeerd wordt.
De Partij voor de Dieren stelt dat in Groningen, met tientallen kilometers Waddenkust, en de Friese kust en eilanden als achterland, een locatie om hulpbehoevende zeehonden op te vangen onmisbaar is. De onwil van de provincie om zich in te zetten voor de noodzakelijke zorg voor zieke, gewonde en verweesde zeehonden is onbegrijpelijk.
Statenlid Marije Visser: “Er moeten voldoende faciliteiten beschikbaar blijven voor opvang. Het is van de zotte dat vlak voor het pupseizoen een perfect uitgerust zeehondenziekenhuis de deuren zou moeten sluiten. Geweldig dat Ecomare hulp aangeboden heeft, maar de opvangcapaciteit is te beperkt als Lauwersoog wegvalt. Bovendien is sluiting enorme kapitaalvernietiging. Wij pleiten voor een vorm van overbruggingskrediet zodat in ieder geval de opvang doorgang kan vinden. De discussie over de financiële situatie van het WEC, en hoe het zover heeft kunnen komen, moet zeker gevoerd worden. Maar niet over de rug van de zeehonden en de mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten om de dieren te verzorgen.”
Het Waddengebied is een zeer kwetsbaar natuurgebied, dat flink belast wordt door industrie, visserij, recreatie en defensieoefeningen. Zeehonden lijden onder verstoring en vervuiling. Dit jaar werden al zestig zeehonden opgevangen die verstrikt zaten in ronddrijvend visserijtuig. Zeehonden zijn cruciaal om het natuurlijk evenwicht in de Waddennatuur te behouden. Sinds enkele jaren lopen de aantallen gewone zeehonden terug door hoge sterfte onder pups. Het zeehondenziekenhuis verzacht niet alleen acuut dierenleed, maar levert met het rehabiliteren en uitzetten van dieren ook een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van de zeehondenpopulatie. Daarnaast doet het centrum onderzoek naar o.a. de oorzaken van de hoge sterfte.
De overheid heeft een zorgplicht voor dieren in het wild. Het ministerie van LVVN heeft vorig jaar nog bevestigd dat de zorg voor gewonde dieren een publieke taak is, waar ook provinciale overheden een rol te vervullen hebben. Visser: “De provincie ondersteunt wel andere wildopvangcentra met subsidies, waarom is er dan geen bereidheid om zeehonden, notabene een icoonsoort van het Wad, te helpen?” Ook heeft de provincie vanuit de natuurwetgeving de plicht tot herstel en behoud van beschermde diersoorten en hun leefomgeving, een doel waar het zeehondencentrum stevig aan bijdraagt.
Bron: Partij voor de Dieren