Pekela maakt pas op de plaats met nieuwe plannen voor komend jaar

PEKELA – De gemeente Pekela maakt een pas op de plaats met ambitieuze plannen voor het komend jaar. Dat staat in de begroting voor 2027. De begroting vertoont weliswaar een overschot van 248.000 euro maar voor 2028 en 2029 zijn de financiële ontwikkelingen minder rooskleurig.
Het overschot voor het komend jaar is met name te danken aan een extra uitkering van het rijk om de lagere bijdrage aan het gemeentefonds te compenseren. Die extra uitkering is voor 2028 en 2029 niet voorzien.
Het college heeft mede daardoor vooralsnog geen keuze gemaakt in de plannen die in het coalitieprogramma staan. B&W willen eerst het plan van aanpak – het zogeheten uitvoeringsprogramma – voor de komende jaren afronden om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
De lopende projecten zoals het Pekelder Hoofddiep 2040, Thuus in Nij Pekel (het dorpsvernieuwingsproject in Nieuwe Pekela) en de renovatie van het gemeentehuis gaan gewoon door. En kan ingesprongen worden op urgente ontwikkelingen.
Volgens wethouder Eddie Jonker past deze aanpak bij de verantwoordelijkheid die het college van B&W voelt. ‘We willen vooruit met Pekela, maar ook zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en met de beschikbare capaciteit van onze organisatie. Ambities moeten niet alleen mooi op papier staan; ze moeten ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn en merkbaar resultaat opleveren voor onze inwoners.’