STADSKANAAL – Op zondag 25 oktober houden Jaap en Riek Meijering hun Preek van de Leek in de Semsstraatkerk.
Op zondagmiddag 25 oktober wordt om 15.00 uur in de Semsstraatkerk door Jaap en Riek Meijering de Preek van de Leek gehouden. Jaap en Riek delen hun verhaal rondom het thema: Verbinding. Een middag met woord, muziek en inspiratie.
Na afloop ontmoeten we elkaar met een hapje en drankje.
U bent van harte welkom.
Toegang is vrij, maar…bij een preek hoort een collecte
Voor het programma van concerten en verdere activiteiten verwijzen we naar de site www.semsstraatkerk.nl
Stichting Vrienden Semsstraatkerk
Grieta Vosselman