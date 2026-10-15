Treant leidt nieuwe zorgmedewerkers op via leerwerktraject

EMMEN – Er zijn steeds meer ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben, terwijl er minder mensen zijn om deze zorg te geven. Daarom investeert Treant in nieuwe collega’s voor de ouderenzorg via een betaald leerwerktraject met baangarantie.
Begeleid werken en leren
Met dit aanbod wil Treant nieuwe mensen enthousiast maken én opleiden voor een toekomst in de zorg. Mensen die hiervoor kiezen gaan meteen bij Treant aan het werk als Helpende Zorg & Welzijn. Tegelijk volgen ze een mbo BBL2-opleiding van 1 jaar. Ze leren het vak in de praktijk, ontvangen salaris en worden begeleid door ervaren collega’s.
Overstap naar de zorg
De werving voor dit leerwerktraject richt zich op deelnemers in de regio’s Emmen en Hoogeveen. Het is bedoeld voor studenten die werken en leren willen combineren én mensen die een overstap naar de zorg willen maken. Een diploma of zorgachtergrond is niet nodig.
Twee keer per jaar start een groep nieuwe medewerkers. De eerste opleidingsronde begint in februari 2027.
Kennismaking
Geïnteresseerden krijgen meer informatie en kunnen direct kennismaken op de Treant Check & Chat bijeenkomsten. Deze vinden plaats op donderdag 5 november in Emmen en dinsdag 10 november in Hoogeveen. Aanmelden kan via www.treant.nl/leerwerkplek
Bron: Treant