TV-ploeg Alberto Stegeman gespot bij aanhouding Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op Parc Emslandermeer in Vlagtwedde is donderdagochtend een man door de politie aangehouden. De actie vond plaats in het bijzijn van onderzoeksjournalist Alberto Stegeman en zijn televisieploeg. Het zou gaan om een verdachte die eerder in verband zou zijn gebracht met grootschalige fraude en oplichting, vooral in het oosten van het land.
De aanhouding zorgde voor de nodige reuring op het anders zo rustige vakantiepark. Ooggetuigen zagen donderdag rond het middaguur de televisie-ploeg van Stegeman op het terrein met een aantal politiebusjes in touw.
Parkgasten en omwonenden die getuigen waren van de aanhouding stelden tegenover Groningen1 dat de opgepakte man geen onbekende is voor justitie en de media. In een gesprek met Groningen1 kon de politie desgevraagd nog niet bevestigen dat het inderdaad gaat om een bekende meesteroplichter, die al vaker op televisie verscheen in o.a. het programma Opgelicht?! en meerdere celstraffen uitzat voor oplichting en fraude.