TER APEL – Plaatselijk Belang De Maten organiseert vrijdag 23 en 30 oktober a.s. een gezellige Pubquiz en een Halloweenbingo in dorpshuis De Vluchtweide.
Pubquiz
Quiz liefhebbers worden vrijdag 23 oktober van harte uitgenodigd om in teams hun kennis te testen. Van algemene kennis en sport, muziek en lokale weetjes: diverse categorieën zullen voorbij komen.
De zaal is vanaf 19.30 uur open. Aanvang: 20.00 uur
Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar: info@plaatselijkbelangdematen.nl
Halloweenbingo
Op vrijdag 30 oktober a.s. wordt er een Halloweenbingo georganiseerd. Bingo liefhebbers zijn van harte welkom voor een sfeervolle avond vol spanning, angstaanjagend leuke prijzen en gezelligheid.
Er worden 8 rondes en één superronde gespeeld.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang: 20.00 uur
Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar: info@plaatselijkbelangdematen.nl
Bron: Ben Herbers
Secretaris Plaatselijk Belang De Maten