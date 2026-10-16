Actiegroepen beplakken komborden in Groningen voor hogere erkenning Nedersaksisch

GRONINGEN – Actiegroep Jonge Sassen en de Limburgse actiegroep PLAT! Limburg hebben de afgelopen periode gezamenlijk actiegevoerd voor een betere erkenning van hun regionale talen. Op verschillende plaatsen zijn officiële komborden voorzien van stickers met de streektaalnamen. In Groningen gebeurde dat onder meer in Stadskanaal, Oudeschans en Bad Nieuweschans.
De gezamenlijke actie is volgens Jonge Sassen bijzonder, omdat hiermee voor het eerst op deze manier de krachten worden gebundeld tussen de Nedersaksische en Limburgse taalgebieden. Voor Jonge Sassen is het bovendien de eerste actie die zich uitstrekt over vrijwel het gehele Nedersaksische taalgebied in Nederland.
Met de stickers willen de actiegroepen de regionale talen zichtbaarder maken in het straatbeeld. Ook roepen zij gemeenten op om hun streektaal actiever te ondersteunen, bijvoorbeeld door officieel tweetalige plaatsnaamborden in te voeren en lokaal taalbeleid te ontwikkelen.
Pleidooi voor hogere erkenning
De belangrijkste inzet van de actie is een hogere erkenning van het Nedersaksisch en het Limburgs onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het Nedersaksisch valt momenteel onder Deel II van het Handvest. Volgens Jonge Sassen biedt deze status onvoldoende garanties voor structurele ondersteuning.
De actiegroep pleit daarom voor erkenning onder Deel III. Die status brengt verdergaande verplichtingen voor de overheid met zich mee, onder meer op het gebied van onderwijs, cultuur en het gebruik van de taal in het openbare leven.
Jonge Sassen vindt dat de provincies waar Nedersaksisch wordt gesproken zich gezamenlijk moeten inzetten voor deze opwaardering. Het gaat daarbij om Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De actiegroep wijst erop dat het Nedersaksisch in verschillende Duitse deelstaten al een hogere beschermingsstatus geniet.
Kritiek op de Rijksoverheid
Aanleiding voor de actie is ook de kritiek op de manier waarop de Rijksoverheid de afgelopen decennia met het Nedersaksisch is omgegaan. Volgens Jonge Sassen blijkt uit recent openbaar gemaakte documenten op basis van de Wet open overheid (Woo) dat het Rijk eerder pogingen om de taal een hogere status te geven actief heeft tegengewerkt.
Bij eerdere onderhandelingen speelden onder meer zorgen over mogelijke wetswijzigingen, extra kosten en precedentwerking een rol. Uiteindelijk werd gekozen voor een convenant, waarbij de regio ervan afzag om verder te streven naar erkenning onder Deel III.
Volgens de actiegroep is die situatie niet langer te rechtvaardigen. Ook verwijst Jonge Sassen naar een recente evaluatie van het Convenant Nedersaksisch, waaruit volgens de organisatie blijkt dat de Rijksoverheid gemaakte afspraken en toezeggingen onvoldoende nakomt.
Streektaal zichtbaar houden
Met de plakactie willen Jonge Sassen en PLAT! Limburg de discussie over de bescherming van regionale talen opnieuw aanwakkeren. De organisaties vinden dat het Nedersaksisch en het Limburgs niet alleen erkenning op papier moeten krijgen, maar ook daadwerkelijk een zichtbare plek verdienen in de samenleving.
De stickers op de komborden zijn daarmee niet alleen bedoeld om de streektaalnamen onder de aandacht te brengen. De actiegroepen willen ook gemeenten, provincies en de landelijke overheid aansporen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud en de toekomst van de regionale talen.
Bron en foto’s: Jonge Sassen