Boek Menkemaborg wint Ithakaprijs 2026

SCHPLUIDEN, UITHUIZEN – Het boek Menkemaborg. Kasteel op de klei (WBOOKS) van historicus Martin Hillenga heeft de Ithakaprijs 2026 van de stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen gewonnen.
Donderdag 15 oktober vond de twaalfde uitreiking van de Ithakaprijs plaats in de kerk van buitenplaats Op Hodenpijl in het Zuid-Hollandse Schipluiden. Dertien boeken maakten kans op de prijs, een groslijst met een “kaleidoscopisch karakter dat zorgde voor een eclectische uitwisseling onder de juryleden”, aldus juryvoorzitter Johan de Haan.
De jury prees het journalistiek geschreven Menkemaborgboek met onconventionele en gedegen aanpak, de vlotte schrijfstijl, voldoende wetenswaardigheden en de opvallend goede foto’s. Daarmee is het verkozen tot beste boek van het jaar binnen het genre kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Mededingers naar de prijs waren onder andere De goeroe en de baron van Rick Nieman en Doen in historisch groen van Deyke van Donkelaar.
Historicus Martin Hillenga dankte de jury met de woorden dat hij met het boek wellicht meer vraagtekens dan inzichten rondom de Groninger borg heeft gegeven.
De Ithakaprijs wordt sinds 2014 jaarlijks uitgeloofd ter bevordering van de kennis over en zichtbaarheid van het kwetsbare cultuurerfgoed van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.
In het prijswinnende boek staan foto’s van Marieke Kijk in de Vegte. Het boek is vormgegeven door Vera Post.
Op de foto’s:
- Directeur sKBL René Dessing (links), winnaar Ithakaprijs 2026 Martin Hillenga (midden) en juryvoorzitter Johan de Haan (rechts) bij de bekendmaking, foto Menkemaborg
- Dankwoord van auteur Martin Hillenga (juryvoorzitter Johan de Haan rechts), foto Menkemaborg
Bron: Afiena van IJken