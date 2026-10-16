Concert Duo Diva Doatsie Bie Oom Jokob en Tan Roefie op Deele

ONSTWEDDE – Duo Diva Doatsie geeft op zondagmiddag 15 november een concert in Smeerling. zangeres Fransien Kuiper – bekend van de Tuutjefloiters – en accordeoniste Hennie Zweep treden op Bie Oom Jokob en Tan Roefie op Deele.
Er zit nog steeds muziek in Duo Diva Doatsie, dat bestaat uit Fransien Kuiper en Hennie Zweep. Beide dames zijn gek op muziek, vooral accordeonmuziek. En beiden zijn gek op taal, vooral op het Gronings. Goede teksten op mooie accordeonmuziek is dan ook het recept van het concert van Duo Diva Doatsie.
Fransien zong vroeger bij de Tuutjefloiters. Halverwege de jaren tachtig werd deze formatie bekend, onder meer dankzij Ede Staal en Engbert Gruben van RTV Noord. Nadat de Tuutjefloiters ermee stopten, bracht fransien nog drie soloalbums uit. Hennie speelt al haar hele leven accordeon, onder meer in accordeonorkest Neptunus, het Frats Theater, dansgroep Het Hoge Laand en accordeonorkest Con Brio. Samen richtten zij vorig jaar het Grunnegs Collectief veur Hoop en Laifde op. Dit initiatief brengt kunst, muziek en persoonlijke verhalen samen, onder meer via optredens en tentoonstellingen.
De concertenreeks Bie Oom Jokob en Tan Roefie op Deele vindt plaats in scoutingboerderij de Davy Crockethoeve aan Smeerling 17 in Onstwedde. Het optreden begint om 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Snackbar ’t Wold Onstwedde, Blokker Vlagtwedde, en te bestellen op oomjokobentanroefie@gmail.com.
Bron: Ten Have Tekst