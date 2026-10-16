Gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

GRONINGEN 1 – Morgen, zaterdag, kunt u bij Groningen 1 weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf 11.00 uur kunt u zaterdag twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Naast de vaste items zoals de krantenkoppen, de activiteitenagenda en het weerbericht kunt u luisteren naar: [16:03, 16-10-2026] Geert Smit: orde.
-Een gesprek met Ellen ten Kate, Dorpsondersteuner “Stichting Wedde dat ’t lukt” over de workshops.
“AI nep of echt?!
-Ina Biesen, van de stichting “Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis” zij organiseren dinsdag 20 oktober 2026 een lezing over Diabetes Type 2.
-Harm Verwey over het bijzonder concert dat Fanfareorkest Jeduthun Sellingen samen met het Vocaal Ensemble Chaverim geeft op zondag 25 oktober in de Heilige-Antoniuskerk in Musselkanaal.
-Lydia Tuinman, zij gaat vertellen over de Kunststage in Ditzum op 24 en 25 oktober.
Presentatie: Geert Smit, de techniek wordt verzorgd door Bo Heijes