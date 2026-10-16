Gemeente trekt vergunning snackbar Vlagtwedde in na vondst wapen en lachgas

VLAGTWEDDE – De gemeente Westerwolde heeft deze week de exploitatievergunning van een horecabedrijf aan de Schoolstraat in Vlagtwedde ingetrokken. Het besluit volgt nadat het pand waar de snackbar in zat afgelopen zomer per direct werd gesloten na de vondst van onder meer een vuurwapen en 122 lachgascilinders.
De intrekking van de vergunning is op 13 oktober 2026 officieel verzonden door de gemeente. Met dit besluit verliest de cafetaria definitief het recht om een horecabedrijf uit te voeren op die locatie.
Wapen en lachgas bij controle
De sluiting van de snackbar, voorheen de Wokkytaria, aan de Schoolstraat vond plaats na een grote integrale controle op 10 en 16 juli door het Regionaal Interventie Team (RIT), in samenwerking met de politie, Douane, het UWV, RIEC Noord-Nederland en de betrokken gemeenten.
Tijdens die actie troffen volgens de gemeente toezichthouders en de politie 122 lachgascilinders en een vuurwapen aan. Daarnaast bleek de brandveiligheid in het pand ernstig tekort te schieten. Vanwege het directe gevaar voor omwonenden en hulpdiensten besloot de burgemeester destijds om het pand per direct te sluiten. Bij de controle werd tevens één persoon aangehouden en zijn de aangetroffen goederen in beslag genomen.