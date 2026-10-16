Gemeente Westerwolde opgelucht en blij over doorgaan Nedersaksenlijn

SELLINGEN / TER APEL – De Gemeente Westerwolde is blij dat de Nedersaksenlijn toch niet is geschrapt. Het kabinet houdt vast aan de eerder gemaakte afspraken rondom de Nedersaksenlijn en zet de plannen voor deze cruciale spoorverbinding toch door. “Logisch dat het kabinet vasthoudt aan de afspraken”, zo reageert de gemeente vandaag tegenover Groningen1.
Een tijdlang leek het erop dat de lijn zou worden geschrapt vanwege mogelijke bezuinigingen op grote infrastructuurprojecten in het noorden van het land. Daarover waren tot vorige grote zorgen in de provincie. Maar na de bekendmaking vandaag door de staatssecretaris dat de aanleg van de lijn toch weer doorgaat heerst er opluchting op het gemeentehuis in Sellingen. “We zijn hier blij mee, want deze verbinding is belangrijk voor de bereikbaarheid van onze regio. Daarnaast biedt de lijn kansen voor economische ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. De brede steun laat zien dat deze investering nodig is voor de toekomst van inwoners, ondernemers en onze regio”, aldus de gemeente in een verklaring aan Groningen1.
Station Ter Apel
Met het groene licht krijgt Oost-Groningen de langgekoesterde directe aansluiting op het regionale en landelijke spoornetwerk tussen Groningen en Enschede. Een belangrijk onderdeel van het tracé is de realisatie van het nieuwe Station Ter Apel. Voor de locatie van het nieuwe station wordt gekeken naar de omgeving nabij de N391 ter hoogte van het aanmeldcentrum.
Toch blijft het de vraag wanneer de eerste trein daadwerkelijk zal rijden. Hoewel de oplevering en ingebruikname van de spoorlijn officieel staan gepland voor rond 2035, lijkt vertraging nu al op de loer te liggen. Het project bevindt zich nog in de fase van onderzoek en planvorming; pas na de MIRT-verkenning volgt eind 2028 het definitieve besluit van het Rijk, de provincies en gemeenten over het definitieve tracé.