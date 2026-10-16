George Michael en Wham! herleven tijdens Freedom Forever in vanBeresteyn

VEENDAM – Op vrijdagavond 23 oktober brengt zanger Ivann Vermeer met Freedom Forever een internationaal bejubeld eerbetoon aan George Michael naar vanBeresteyn. Samen met een liveband en backing vocals laat hij de grootste hits van George Michael en Wham! opnieuw tot leven komen.
Tien jaar na het overlijden van George Michael is zijn muziek nog altijd springlevend. Tijdens Freedom Forever neemt Ivann Vermeer het publiek mee terug naar de jaren waarin Michael zowel solo als met Wham! wereldwijd de hitlijsten domineerde.
Van Faith en Father Figure tot Careless Whisper, Wake Me Up Before You Go-Go en Freedom: de ene publieksfavoriet na de andere komt voorbij. Met zijn kenmerkende stemgeluid en een sterke liveband brengt Vermeer een avond voor iedereen die de muziek van George Michael nog één keer live wil beleven.
Datum: vrijdag 23 oktober 2026
Aanvang: 20.15 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn