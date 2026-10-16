Kabinet: Nedersaksenlijn gaat weer door, Lelylijn wordt militaire lijn

ROTTERDAM / WESTERWOLDE – De Nedersaksenlijn tussen Groningen en Enschede via Stadskanaal en Ter Apel gaat definitief door. Dat stelden minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annet Bertram (beiden Infrastructuur en Waterstaat) bij de presentatie van het grote infrastructuurpakket vanmiddag bij de Calandbrug in Rotterdam. Opvallend, eerder kwamen geluiden uit Den Haag dat de lijn geschrapt zou worden omdat het budget naar onderhoud van de infrastructuur zou gaan.
Niet alleen blijft het geld voor de Nedersaksenlijn behouden, ook komt er een forse investering in de veiligheid en instandhouding van het spoor, wordt de flessenhals bij Meppel aangepakt en krijgt de Lelylijn groen licht via een opmerkelijke constructie met de Europese Investeringsbank en Defensie.
Onder het motto “De basis op orde” kondigde minister Karremans vanmiddag de “grootste verbouwing van de Nederlandse infrastructuur sinds de wederopbouw” aan. Hoewel het kabinet met een miljardentekort kampt en tientallen nieuwbouwprojecten moet opschorten, trekt het Rijk miljarden uit om de belabberde staat van verouderde viaducten, sporen en bruggen aan te pakken. “Als we nu niet ingrijpen, verliezen we de basis onder onze economie,” aldus Karremans. In totaal worden landelijk 53 grote sluizen, tunnels en bruggen grondig gerenoveerd.
Er komt extra geld voor het openbaar vervoer in de regio. Staatssecretaris Bertram: “Het OV is de ruggengraat van onze samenleving,” benadrukte zij tijdens de persconferentie. “Als je kijkt naar het spoor valt het nog redelijk mee, maar toch is de staat van de viaducten belabberd en is er sprake van verschraling in de regio. Dat pakken we nu aan.”
Over het spoornetwerk in Noord-Nederland was de staatssecretaris vol overtuiging. Nadat de afgelopen weken grote zorgen ontstonden over het schrappen van regionaal spoor, maar ook intern in Den Haag de Nedersaksenlijn werd afgeschreven probeerde ze vandaag de twijfel weg te nemen: “De Nedersaksenlijn, waarvan iedereen dacht dat die er niet zou komen, die gaat wel door! We hebben iets met het Noorden.”
Met het besluit blijft de gereserveerde ruim 2 miljard euro gehandhaafd. Hierdoor kan ProRail de MIRT-verkenning voor de spoorverbinding tussen Groningen, Veendam, Stadskanaal, Ter Apel, Emmen en Twente doorzetten. Bovendien wordt geld vrijgemaakt om de beruchte ‘flessenhals’ bij Meppel aangepakt, wat de spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad aanzienlijk betrouwbaarder maakt.
Lelylijn
Een van de grootste verrassingen van de persconferentie was de stap die het kabinet zet rondom de Lelylijn. Bertram noemde de Lelylijn “enorm belangrijk voor het Noorden”, maar meldde dat de financiering niet langer via de traditionele MIRT-systematiek zal verlopen. Eerder werd het potje voor de Lelylijn al geplunderd om de Nedersaksenlijn te financieren.
Om het project ondanks de krappe budgetten toch “in tempo” op te zetten, gaat het Rijk zakendoen met de Europese Investeringsbank (EIB) en het Ministerie van Defensie. Door de beoogde spoorlijn naar het noorden ook in te zetten voor Europese militaire mobiliteit richting de Eemshaven en strategische infrastructuur, ontstaat er volgens de staatssecretaris een alternatieve financieringsroute voor de Lelylijn uit militaire bugetten.