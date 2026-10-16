DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Papenburg
Woensdag is rond 13.45 uur op de Süderweg in Papenburg de Toyota Aygo van een 68 jarige vrouw aangereden. Zij moest vanwege het verkeer in een krappe bocht stoppen. Op dat moment werd haar auto geschampt door een tegemoetkomende witte personenauto. De bestuurder daarvan is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 04961/9260.