Lezing Groei en Bloei Winschoten e.o. donderdag 22 oktober 2026

WINSCHOTEN – Waarom blijft het na een flinke regenbui in de ene tuin dagenlang nat, terwijl het water in een andere tuin snel wegzakt? Waarom lijken sommige planten droge periodes moeiteloos te doorstaan, terwijl andere voortdurend water nodig hebben? Het antwoord ligt vaak verborgen onder onze voeten.
Op donderdag 22 oktober verzorgt Bernard Mekelenkamp uit Oostwold een inspirerende lezing over de verrassende rol van regenwormen in onze tuin. Al meer dan dertig jaar houdt hij zich bezig met deze bijzondere dieren en heeft hij van dichtbij gezien hoe belangrijk een levende bodem kan zijn voor een gezonde en aantrekkelijke tuin.
Tijdens deze avond neemt hij bezoekers mee naar de verborgen wereld onder het gazon. U ontdekt hoe regenwormen dag en nacht bezig zijn met het maken van gangen, het verwerken van organisch materiaal en het verbeteren van de bodem. Ook komt aan bod waarom sommige tuinen gevoelig zijn voor droogte of wateroverlast en wat u zelf kunt doen om uw tuin sterker en gezonder te maken.
Voor inwoners in onze omgeving is dit een bijzonder actueel onderwerp. Veel tuinen zijn aangelegd op opgebrachte grond, waardoor problemen met waterafvoer, verdichting of een tegenvallende groei kunnen ontstaan. Met praktische voorbeelden en duidelijke uitleg laat Bernard zien hoe een levendige bodem kan bijdragen aan een mooie tuin. Daarnaast wordt aandacht besteed aan composteren met wormen en krijgt u eenvoudige tips die u direct in uw eigen tuin kunt toepassen. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen.
Bent u benieuwd naar wat er zich afspeelt onder uw gras, borders en planten? Kom dan naar deze boeiende avond en ontdek waarom miljoenen regenwormen misschien wel de hardst werkende tuinhelpers zijn die er bestaan.
Locatie: Partycentrum Lamain, Bosstraat 27, Winschoten
Datum: Donderdag 22 oktober
Aanvang: 19.30 uur
Iedereen is van harte welkom!
Bron: Ria Hogervorst, Bestuur Groei en Bloei