Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 18 oktober zenden we een opname van zondag 11 oktober vanuit de Protestantse gemeente in Sellingen uit.
Voorganger: ds. Otter
Schriftlezing: Filippenzen 2 vers 12-30
Thema: “Voorbeelden in geloof“
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 18 oktober uitgezonden en maandagavond 19 oktober om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, radio, Groningen 1 gemist, kerkdienst.