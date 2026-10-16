Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Johannes Velthuis
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Groningen1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 18 oktober zenden we een opname van zondag 11 oktober vanuit de Protestantse gemeente in Sellingen uit.

Voorganger: ds. Otter

Schriftlezing: Filippenzen 2 vers 12-30

Thema:  “Voorbeelden in geloof“

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 18 oktober uitgezonden en maandagavond 19 oktober om 22:00 uur herhaald. 

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, radio, Groningen 1 gemist, kerkdienst.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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