DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Papenburg
Tussen 18.50 en 20.05 uur is gisteren bij een woning aan de Dechant-Schulte-Straße in Papenburg ingebroken. Er zijn meerdere voorwerpen gestolen. De schade wordt op meerdere duizenden euro’s geschat. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 04961/9260.