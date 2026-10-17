Provincie kent 88.000 euro toe voor verkeersveiligheid Oeverloper

WILDERVANK – De provincie Groningen heeft 88.000 euro subsidie toegekend aan de gemeente Veendam om de verkeersveiligheid op de Oeverloper in Wildervank te verbeteren. Het bedrag maakt deel uit van ruim 2 miljoen euro die de provincie beschikbaar stelt voor 19 verkeersveiligheidsprojecten.
Op de Oeverloper wordt de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Daarnaast komen er verhoogde kruisingen en wordt de weginrichting aangepast om automobilisten langzamer te laten rijden.
Met deze maatregelen moet de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers worden verbeterd.
De provincie draagt maximaal 50 procent bij aan de kosten van de projecten. De overige financiering komt voor rekening van de betrokken gemeenten.
Wanneer de werkzaamheden aan de Oeverloper beginnen, is nog niet bekend. De gesubsidieerde projecten moeten uiterlijk in 2030 zijn afgerond.
Bron: parkstadveendam.nl