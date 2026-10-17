Samen zingen in Onstwedde in de Nicolaaskerk in Onstwedde

ONSTWEDDE – Een avond vol samenzang: op vrijdag 13 november 2026 organiseert de mannenzangcommissie weer een mannenzangavond in de Nicolaaskerk aan de Kerklaan in Onstwedde. Alle mannen die graag zingen, zijn van harte welkom om mee te doen.
Vanaf 19.30 uur zingen we samen psalmen en andere geestelijke liederen. Ook de bovenstemgroep uit Nieuwe Pekela doet weer mee. Zo klinkt de samenzang opnieuw door de sfeervolle Nicolaaskerk.
Muziek en geloof staan deze avond centraal. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden om de kosten te dekken.
De muzikale leiding is in handen van dirigent Willy Nobbe en organist Michiel Wubs.
Zingt u/jij graag? Kom dan op vrijdag 13 november naar de Nicolaaskerk en zing mee. De mannenzangcommissie heet u van harte welkom!
Kunt u er niet bij zijn? De avond is ook te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/326-Hervormde-gemeente-Onstwedde.
Heeft u vragen over deze avond? Neem gerust contact op via mannenzang@hervormdonstwedde.nl.
Bron: Gert Meijer