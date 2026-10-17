VVD Veendam slaat alarm over Bedrocan: ‘Patiënten hebben zekerheid nodig’

Vanmiddag regen vanuit het westen, zaterdag en zondag wisselvallig met buien

Vrijdag De vrijdag start bewolkt en kan er lokaal al wat lichte (mot)regen vallen. Voordat een regengebied arriveert, kan de zon tussendoor nog even tevoorschijn komen. Vanmiddag gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Met een maximumtemperatuur van rond de 18°C is het aanvankelijk nog erg zacht. De wind waait eerst matig uit het zuidwesten, maar draait in de loop van de middag naar het noordwesten en neemt tijdelijk toe naar matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 Bft. Vanavond regent het eerst nog op veel plaatsen, waarna de intensieve neerslag later op de avond naar het oosten wegtrekt.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar zaterdag klaart het af en toe op, maar vallen er verspreid over de streek wel enkele buien. De minimumtemperatuur daalt naar een frisse 8°C. Er waait een zwakke tot matige noordenwind van 2 tot 3 Bft.

Zaterdag Morgen, zaterdag 17 oktober, verloopt herfstachtig en wisselvallig. Overdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er verspreid over de streek enkele buien. Tussendoor krijgt de zon geregeld ruimte om te schijnen. De temperatuur doet een flinke stap terug en komt uit op een normale middagwaarde van rond de 14°C. De noordenwind waait matig, 3 tot 4 Bft. Ook zaterdagavond blijven er nog enkele buien voorkomen, terwijl de wind boven land sterk afneemt.

Zondag Zondag 18 oktober zet het wisselvallige weerbeeld door. Wolkenvelden en zonnige momenten wisselen elkaar af, maar met een noordelijke stroming blijven buien vanaf het water onze regio bereiken. Het blijft koel voor de tijd van het jaar met middagtemperaturen rond de 13°C tot 14°C bij een matige noord tot noordoostenwind.

Tip van de redactie: Geniet vanochtend nog even van de drogere momenten, want vanmiddag en vanavond is de regenjas definitief nodig in Oost-Groningen. Ook tijdens het weekend is een paraplu geen overbodige luxe.