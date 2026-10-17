VVD Veendam slaat alarm over Bedrocan: ‘Patiënten hebben zekerheid nodig’

VEENDAM – De onzekerheid voor patiënten na het faillissement van Bedrocan vraagt om urgente aandacht. Namens VVD Veendam trekken raadslid Gretha Heikens en fractievoorzitter Aaldert Bunskoek aan de bel. Heikens heeft minister Sophie Hermans en VVD-Tweede Kamerlid Hilde Wendel rechtstreeks benaderd met het verzoek met spoed te onderzoeken wat nog mogelijk is voor patiënten, medewerkers en behoud van specialistische kennis.
Circa 7.000 Nederlanders gebruiken medicinale cannabis op doktersrecept, onder wie mensen met MS, epilepsie en chronische pijn. “Voor deze mensen gaat het om hun dagelijks leven en de behandeling van hun klachten”, zegt Heikens. “Zij hebben duidelijkheid nodig over de beschikbaarheid van hun vertrouwde product. Juist daarom moeten we nu handelen.” Volgens het Bureau voor Medicinale Cannabis is er voldoende voorraad tot in ieder geval medio 2027. Het bureau erkent tegelijkertijd dat een vergelijkbaar vervangend product niet voor iedere patiënt automatisch gelijkwaardig is.
Urgentie rechtstreeks overgebracht
Heikens heeft Hermans en Wendel gevraagd naar mogelijkheden rond bestaande voorraden, bestellingen en een eventuele doorstart met de curator. Wendel heeft bevestigd dat het dossier onder haar portefeuille valt en komt er zo spoedig mogelijk op terug. “Ook voor medewerkers en hun gezinnen is de onzekerheid groot. Ik wil dat iedere juridisch en financieel uitvoerbare mogelijkheid om kennis en werkgelegenheid te behouden serieus wordt onderzocht.”
Volledige voorgeschiedenis bekijken
Het overheidscontract eindigde begin 2026, terwijl de wetswijziging voor rechtstreekse levering aan apotheken inmiddels voor juli 2028 wordt voorzien. Toenmalig minister Fleur Agema kondigde in februari 2025 aan de opdrachtverlening te willen beëindigen. “Dit dossier loopt over meerdere bewindspersonen. Een eerlijk oordeel vraagt om de volledige voorgeschiedenis, de wettelijke beperkingen én de financiële omstandigheden van het bedrijf”, aldus Heikens. “Hermans heeft een bestaand dossier overgenomen. Wij denken constructief mee over wat nu nog mogelijk is.”
Lokale betrokkenheid, landelijke verbinding Fractievoorzitter Aaldert Bunskoek onderstreept het belang van die inzet. “Het is waardevol dat Gretha haar netwerk in Den Haag actief onderhoudt. Daardoor kunnen we zorgen uit Veendam rechtstreeks bij de verantwoordelijke mensen neerleggen. Die verbinding helpt ons om lokaal voor inwoners en bedrijven op te komen.” “Wij blijven dit nauwgezet volgen”, besluit Bunskoek. “Zodra er meer concrete, bevestigde informatie is die openbaar gedeeld kan worden, komen wij daarop terug richting inwoners en pers.”
Bron: Peter Panneman