Alteveer verliest inhaalduel van Pekelder Boys

ALTEVEER – In het inhaalduel en de derby tegen het bezoekende Pekelder Boys bleek de ploeg uit Pekela vanmiddag duidelijk de betere en doeltreffendere partij. Na een 1-3 ruststand eindigde de wedstrijd in een verdiende 1-5 overwinning voor de bezoekers.

Door Gert Meulman

De wedstrijd werd gespeeld op het prima tweede veld, dit omdat engerlingen het hoofdveld van Alteveer hebben aangetast. Het inhaalduel was in september niet doorgegaan vanwege het overlijden van Pekelder Boys-clubman Rient Nieboer. De leiding was in handen van R. Vree Egberts uit het Drentse Diever. Egberts bleek vanmiddag niet altijd even goed bij de les. Tot drie keer toe draaide hij na overleg met een grensrechter zijn beslissing terecht voor iedereen aanwezig terug. Ook stond de scheidsrechter regelmatig te ver van de bal. Zeer goed mogelijk speelde dat een rol bij een situatie waarin een duidelijke schwalbe als overtreding werd beoordeeld. Na de aansluitingstreffer van Alteveer kregen de Pekelders daardoor een strafschop cadeau, waarmee de spanning in de wedstrijd weer enigszins werd weggenomen. Verder was het opmerkelijk dat de eerste helft bijna vijftien minuten langer duurde dan iedereen verwachtte. Daardoor werd de uitslag van de verloting zelfs tijdens het spel al luid en duidelijk over het veld omgeroepen.

De thuisploeg van trainer Willie Sagel begon op het eerste gezicht goed aan de wedstrijd. Uit een vrije trap kopte Bryan Schenkel de bal maar net voorlangs het doel van keeper Pascal Bragonje. Vrijwel direct daarna sloegen de bezoekers toe. Robert Keetels aarzelde niet en schoot de bal in de bovenhoek: 0-1. Schenkel, die normaal gesproken in het tweede elftal speelt, werd daarna opnieuw gevaarlijk. Zijn schot werd echter geblokkeerd door een eigen speler en verdween naast het doel. Dat leidde tot het eerste moment waarop de scheidsrechter zijn beslissing na overleg terugdraaide. Na een kwartier spelen verdubbelde Pekelder Boys de voorsprong. Uit een hoekschop, waaraan volgens het publiek voorafgaand de bal al twee keer ruimschoots over de lijn was geweest, scoorde Willem Lammerts de 0-2. De bezoekers hielden daarna de druk erop. Arno Weitz gaf tot twee keer toe een afgemeten voorzet op de volledig vrijstaande Demie Abee, maar beide keren wist Abee de kansen niet te benutten. Zijn inzetten verdwenen over het doel. Jeroen de Haan van Alteveer kreeg vervolgens een gele kaart na een overtreding op Keetels. Na een half uur kwam Alteveer terug in de wedstrijd. Marijn Roelfsema schoot vanaf de rechterkant op de vuisten van Bragonje, waarna ook Kevi Merko zijn inzet in de rebound gekeerd zag worden. Damien Sedda wist de bal vervolgens van dichtbij wel binnen te schieten: 1-2. Aan de andere kant ging het bij de thuisploeg bijna mis door een verkeerde pass van laatste man Patrick Katuin. Gijs Hoiting kon de bal voorbrengen, waarna Keetels zich te ver moest strekken om de voorzet te bereiken. Zijn poging ging ruim naast.

Vlak voor rust werd het 1-3. In een duel tussen doelman Jeroen Slachter en Eric Burema ging de laatste gemakkelijk naar de grond, waarna scheidsrechter Egberts naar de stip wees. Lammerts maakte vanaf elf meter dankbaar gebruik van het presentje. Merko kreeg voor Alteveer nog een kans, maar zijn inzet werd door Bragonje knap uit de hoek getikt. Even later werd Boys-trainer Donny Weering wegens protesteren en het betreden van het speelveld door de scheidsrechter achter de hekken gestuurd.

In de rust bracht Sagel Rick Buter en Gift Muzadzi Gonye in het veld voor Erik Wolfs en De Haan. Bij Pekelder Boys kwamen Milan Schroder en Niek Uiterwijk binnen de lijnen voor Lammerts en Abee. Het duurde in de tweede helft geruime tijd voordat er weer echt iets noemenswaardigs gebeurde. In de 70ste minuut was het Hoiting die de bal in twee pogingen achter doelman Slachter schoot: 1-4. Vijf minuten later maakte dezelfde Hoiting met een strak schot ook de 1-5 en besliste daarmee de wedstrijd definitief.

Pekelder Boys wisselde nogmaals: Sven Becker kwam in het veld voor Keetels. Bij Alteveer moest de aangeslagen Schenkel naar de kant; Loryck Azis Merkaj was zijn vervanger. Roelfsema kreeg namens de thuisploeg nog een haast niet te missen kans. Patrick Remco Veen kwam bij de bezoekers nog binnen de lijnen voor Burema. Kort daarna floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Pekelder Boys kon terugkijken op een overtuigende derbyzege, terwijl Alteveer met lege handen achterbleef.

Door deze uitslag blijven beide ploegen wat in de onderste helft van de ranglijst staan. Volgende week speelt Alteveer uit in Gasselte bij middenmoter GKC, terwijl Pekelder Boys thuis gaat spelen tegen het bovenin staande Bareveld.

Tekst en foto’s: Gert Meulman