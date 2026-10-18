Anne-Lie Persson en Izaline Calister brengen muzikale werelden samen in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondagmiddag 25 oktober staan Anne-Lie Persson en Izaline Calister samen op het podium van vanBeresteyn met Anne-Lie laat het los. Een muzikale ontmoeting waarin een stem uit Zweden en een stem uit Curaçao samenkomen.
In Laat het Los beweegt zangeres en songwriter Anne-Lie Persson tussen verdriet en verlangen, afstand en liefde. Met muziek en verhalen in verschillende talen neemt ze het publiek mee langs thema’s als vasthouden en loslaten.
Samen met gastsolist Izaline Calister ontstaat een ontmoeting tussen verschillende muzikale werelden en achtergronden. Ze worden begeleid door Marco Kerver op bas, Dennis Elderman op drums, Joost van der Beek op gitaar en Tony Hoyting op piano. Ook projectkoor LOS! werkt mee aan de voorstelling. Laat het Los maakt deel uit van een reeks cd-presentaties van Anne-Lie Persson.
Datum: zondag 25 oktober 2026
Aanvang: 15.00 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn