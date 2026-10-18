Commissie MER stelt duidelijke eis: plannen voor kerncentrales moeten samengaan met oplossing voor kernafval

REGIO – Verenigd Front Kern(afval)Gezond ziet belangrijke steun voor de strijd tegen nieuwe kerncentrales zonder concreet plan voor radioactief afval.
Een opvallend advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER) zet de discussie over de geplande nieuwe kerncentrales op scherp. De commissie benadrukt dat plannen voor nieuwe kerncentrales niet los kunnen worden gezien van de vraag wat er met het radioactieve afval moet gebeuren.
Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) heeft plannen voor de bouw van vier grote kerncentrales, waarvan er twee in de Eemshaven zouden moeten komen. Volgens de Commissie MER moet bij de voorbereiding van nieuwe kerncentrales ook direct aandacht worden besteed aan het radioactieve afval dat deze centrales produceren.
De Commissie MER is een onafhankelijke deskundige commissie die adviseert over de kwaliteit en inhoud van milieueffectrapporten. Haar adviserende rol is vastgelegd in de Omgevingswet.
Geen kerncentrales zonder duidelijk afvalplan
Volgens Verenigd Front Kern(afval)Gezond is het advies een belangrijke stap. Tot nu toe werden de discussie over nieuwe kerncentrales en het vraagstuk van de opslag van radioactief afval grotendeels afzonderlijk behandeld. Dat vindt de organisatie onaanvaardbaar. Nederland zoekt immers al tientallen jaren naar een definitieve oplossing voor het radioactieve afval.
De boodschap is volgens de actiegroep helder: wie nieuwe kerncentrales wil bouwen, moet vooraf duidelijk maken hoe het afval veilig wordt beheerd en opgeslagen. Daarvoor is uitgebreid onderzoek nodig, evenals voldoende tijd en financiële middelen.
Als het ministerie het advies niet opvolgt, kan de Commissie MER een verzoek indienen om de Raad van State bij de kwestie te betrekken. De precieze juridische procedure en de mogelijke gevolgen daarvan zijn daarbij van belang.
Bezuinigingen op onderzoek baren zorgen
Ook de financiering van onderzoek naar de veiligheid van radioactief afval baart de organisatie zorgen. Binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wordt gewerkt aan vraagstukken rond participatie, opslag en veiligheid. Volgens Verenigd Front Kern(afval)Gezond staat deze aanpak onder druk door bezuinigingen.
De organisatie stelt dat eerder en recent bezuinigingen zijn doorgevoerd op middelen die volgens haar nodig zijn voor onderzoek en een zorgvuldige besluitvorming. Zij vraagt zich af hoe de veiligheid van burgers voldoende kan worden gewaarborgd als juist het noodzakelijke onderzoek financieel onder druk staat.
Ook over de veiligheidsrisico’s van radioactief afval en de omvang van het benodigde vervolgonderzoek moeten de verantwoordelijke instanties helderheid geven. Daarbij is het van belang de bevindingen en officiële standpunten van de betrokken organisaties zorgvuldig te onderscheiden.
Voorzichtig optimisme bij Verenigd Front Kern(afval)Gezond
Bij de leden van Verenigd Front Kern(afval)Gezond is er voorzichtig optimisme over het advies. De organisatie voert al langere tijd actie tegen de mogelijke komst van kerncentrales in de Eemshaven en tegen de opslag van radioactief afval in de noordelijke provincies.
Voorzitter Tjeerd Palstra benadrukt dat de discussie niet alleen over energieopwekking mag gaan. Ook de gevolgen voor toekomstige generaties, de veiligheid van omwonenden en de opslag van radioactief afval moeten volwaardig worden meegewogen.
Verenigd Front Kern(afval)Gezond blijft daarom aandringen op duidelijkheid: geen plannen voor nieuwe kerncentrales zonder een degelijk, uitvoerbaar en financieel onderbouwd plan voor het radioactieve afval.
Meer informatie en steun voor de petitie:
www.verenigdfrontkerngezond.nl
Tjeerd Palstra
Voorzitter Verenigd Front Kern(afval)Gezond
Commissie MER stelt duidelijke eis: plannen voor kerncentrales moeten samengaan met oplossing voor kernafval
REGIO – Verenigd Front Kern(afval)Gezond ziet belangrijke steun voor de strijd tegen nieuwe kerncentrales zonder concreet plan voor radioactief afval.