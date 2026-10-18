Eline Vedder nieuwe voorzitter van Stichting Vrienden TT Circuit Assen

ASSEN – Het voormalig Tweede Kamerlid Eline Vedder (CDA) is zaterdag gepresenteerd als nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden TT Circuit Assen. De in Ruinerwold wonende Vedder volgt Agnes Mulder op, die in december verleden jaar aftrad als preses, omdat zij werd benoemd tot Commissaris van de Koning in Drenthe.
Eline Vedder-Monaster is inmiddels geen onbekende op het TT Circuit, want op het moment dat ze terugtrad als Kamerlid, 2025, meldde Vedder zich aan als baancommissaris bij het TT Circuit Assen. Daar heeft ze in de afgelopen periode al bij wedstrijden in diverse bochten en de pitlane haar werkzaamheden gedaan.
Vedder is benaderd voor de functie van voorzitter door haar voorganger, Agnes Mulder. Afgelopen zaterdag werd Eline Vedder, lid van Provinciale Staten van Drenthe, als nieuwe leidsvrouw van de stichting gepresenteerd, tijdens de jaarlijkse Vriendendag van de Stichting Vrienden TT Circuit Assen. “Ik heb een opleiding als werktuigbouwkundig ingenieur en heb gewerkt in de offshore en levensmiddelentechnologie. Ik ben door de liefde op de boerderij beland en via de organisatie LTO in de politiek beland”, liet Vedder weten. “Ik vind het prachtig om als baancommissaris bezig te zijn en toen Agnes Mulder mij vroeg haar op te volgen als voorzitter van de Vrienden van het circuit, hoefde ik niet lang na te denken. De stichting doet goede dingen en het circuit is natuurlijk enorm belangrijk voor Assen, Drenthe en Nederland. Het is een unieke accommodatie, waar we trots op mogen zijn.”
Stichtingsbestuurslid Fred Lubbers wenste Vedder veel succes als voorzitter en sprak de hoop uit dat ze nog lang leiding mag geven aan de vrijwilligersorganisatie.
Het voorstellen van Eline Vedder als voorzitter was onderdeel van de Vriendendag / Open Dag die zaterdag op het TT Circuit werd gehouden. Bijna 2000 bezoekers kwamen op het evenement af en de organisatie en exposanten spraken van een groot succes.
Bijna dertig pitsen waren gevuld met racemotoren, racewagens, elektrische motoren en zelfs een formulewagen die op eigen opgewerkte energie rijdt.
Bezoekers konden ook kosteloos in een touringcar enkele ronden meerijden over het TT Circuit en werden daarbij geïnformeerd over bijzonderheden over bijvoorbeeld de namen van de bochten door circuitkenner Johan de Vries en ook door MotoGP-kenner en analist Peter Bom.
Voor een kleine groep amateurfotografen was er een fotoworkshop “fotografie langs het circuit” en bijna 300 motorrijders mochten diverse ronden over het circuit rijden.
In samenwerking met de medewerkers van TT Circuit Assen werden gratis rondleidingen door de gebouwen van het TT Circuit verzorgd en ook had de firma Wigchers Transport haar Viproom opengesteld voor mensen die zo’n Hospitality-ruim graag eens van binnen willen bekijken. De in 2008 opgerichte Stichting Vrienden TT Circuit Assen is ervoor om het TT Circuit te ondersteunen bij het streven het circuit en haar evenementen te behouden. De stichting telt inmiddels meer dan 21.000 Vrienden.
Volgend jaar wordt opnieuw door de stichting, in samenwerking met directie en medewerkers van het TT Circuit Assen, een Open Dag / Vriendendag georganiseerd.
Bron: Stichting Vrienden TT Circuit Assen
Foto’s: Ben Haarhuis