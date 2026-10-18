Grasbaankampioen Ab de Groot (90) overleden

BLIJHAM – Ab de Groot, de bekende grasbaancoureur die elf keer Nederlands kampioen werd, is op 15 oktober op 90-jarige leeftijd overleden. De in Amsterdam geboren motorcoureur woonde jarenlang in Blijham, waar hij een fietsenzaak had en een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de baansport.
Ab de Groot werd op 15 september 1936 geboren in Amsterdam. In 1962 verhuisde hij naar Blijham, waar hij aan de Hoofdweg de zaak Ab de Groot Tweewielers runde. Daar verkocht hij fietsen, brommers en motoren. Naast zijn werk als ondernemer groeide hij in de jaren zestig en zeventig uit tot een bekende naam in de Nederlandse grasbaan- en speedwaywereld.
De Groot behaalde elf keer de Nederlandse titel en nam ook meerdere keren deel aan halve finales en kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap langbaan. Op de motor was hij een opvallende verschijning. Met zijn licht gekromde houding en gele racepak kreeg hij de bijnaam ‘De Vliegende Banaan’. Die naam bleef jarenlang aan hem verbonden.
Grote populariteit van de grasbaansport
In de jaren zestig en zeventig waren grasbaanraces bijzonder populair. Duizenden toeschouwers kwamen af op de wedstrijden, onder meer in Loppersum, Eenrum, Mussel, Opende, Blijham en Stadskanaal.
Ook Blijham had met ‘De Kuip’ een eigen grasbaan. De sport leefde sterk in het dorp en de omliggende regio. Stadskanaal beschikte eveneens over een bekende accommodatie, waar traditioneel op tweede pinksterdag races werden gehouden op een van de langste banen van het circuit.
De Groot behoorde in die periode tot de toonaangevende coureurs en droeg met zijn prestaties bij aan de populariteit van de sport in de regio.
Medeoprichter Stichting Baansport Blijham
Ook buiten de wedstrijden zette De Groot zich in voor de motorsport. Hij was een van de oprichters van Stichting Baansport Blijham. Daarmee leverde hij een bijdrage aan de organisatie en ontwikkeling van de baansport in het dorp.
Zijn naam is nauw verbonden met de geschiedenis van de grasbaanraces in Blijham. Voor veel motorsportliefhebbers bleef hij het gezicht van een tijd waarin de wedstrijden grote aantallen bezoekers trokken en de coureurs lokale helden waren.
In 2009 emigreerde Ab de Groot met zijn vrouw naar Canada. Zijn betekenis voor de motorsport in Blijham en de regio bleef echter bestaan. Met zijn elf Nederlandse titels, zijn opvallende verschijning op de baan en zijn inzet voor de sport laat hij een blijvende herinnering achter.