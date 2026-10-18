DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Meppen
Gistermorgen is om half acht aan de Grecostraße in Meppen een transformatorhuisje in brand geraakt. In eerste instantie ontstond door vermoedelijk een technische storing stroomuitval, waarna korte tijd later rook zichtbaar was. De brand werd door de vrijwillige brandweer van Meppen geblust. Er raakte niemand gewond en omliggende gebouwen liepen geen schade op. Over de hoogte van de schade is niets bekend.
Meppen/Lingen (ots) – Am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag, 18. Oktober
2026, stellte die Polizei in Meppen und Lingen drei Verkehrsteilnehmer fest, die
unter erheblichem Alkoholeinfluss mit ihren Fahrzeugen unterwegs waren. In einem
Fall kam es zu einem Verkehrsunfall.
In Meppen zijn gisteravond en vannacht twee automobilisten aangehouden die onder invloed achter het stuur zaten. Om tien over zeven gisteravond meldden voorbijgangers dat op een parkeerplaats van een supermarkt aan de Lathener Straße een man zich opvallend gedroeg. Hij was kort daarvoor uit een VW Passat gestapt. De 41 jarige man rook sterk naar alcohol en liep wankelend. Een ademtest wees uit dat hij 3.47 promille alcohol in zijn bloed had. Ook bleek hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn. De man werd meegenomen naar het politiebureau en kreeg een rijverbod opgelegd. Er is een strafbaar onderzoek ingesteld.
Om iets na twee uur vannacht belden weggebruikers de politie omdat op de kruising Herzog-Arenberg-Straße/Poststraße al geruime tijd een BMW X5 stil stond. De bestuurder zou niet aanspreekbaar zijn. Agenten troffen een 35 jarige man slapend achter het stuur aan. Pas nadat men hard op het zijraam klopte werd de man wakker. Een ademtest wees uit dat hij 2.54 promille alcohol in zijn bloed had. Hij werd voor bloedonderzoek meegenomen en zijn auto werd afgesleept.