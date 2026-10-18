Muziek niet gestopt door oorlog; Requiem van Fauré verbindt koren uit Sappemeer en Kyiv

HOOGEZAND, SAPPEMEER – Er zijn tradities die door de jaren heen steeds belangrijker worden. Niet omdat ze vanzelfsprekend zijn, maar juist omdat de omstandigheden telkens opnieuw laten zien hoe bijzonder ze zijn. Op zaterdag 31 oktober 2026 komen de Kyivse koren Dzvinochok en Vognyk opnieuw naar Hoogezand-Sappemeer. In de monumentale RK Kerk zijn ’s middags en ’s avonds concerten waarin de onderlinge band muzikaal vorm krijgt. Voor Dzvinochok wordt het een bijzonder weerzien: het jongenskoor komt voor de 22e keer naar de gemeente. Al sinds 2002 bestaat er een hechte band tussen het koor uit Kyiv en zangers, musici en muziekliefhebbers in Hoogezand-Sappemeer. Wat ooit begon als een eenmalig bezoek, groeide uit tot een vriendschap die inmiddels meer dan twintig jaar duurt. Generaties jonge Oekraïense zangers hebben in al die jaren in Sappemeer gezongen. Nederlandse zangers leerden Oekraïense muziek kennen. En steeds opnieuw bleek dat muziek iets kan wat woorden soms niet kunnen: mensen met elkaar verbinden.

De oorlog in Oekraïne maakt het bezoek van Dzvinochok ook dit jaar extra bijzonder.

Het koor kan niet in zijn vertrouwde samenstelling naar Nederland komen. Sommige jongens kunnen Oekraïne niet verlaten. Anderen die vroeger met Dzvinochok zongen, zijn inmiddels betrokken bij de verdediging van hun land. Daarom komt Dzvinochok weer samen met Vognyk, het meisjes- en jongerenkoor uit Kyiv onder leiding van Olena Solovey. De jonge Oekraïense zangers nemen muziek mee uit hun eigen land: kerkelijke muziek en volksmuziek, muziek die verbonden is met hun geschiedenis, hun cultuur en hun identiteit.

Requiem Fauré: verbondenheid ontstaat door sámen te zingen

De concerten worden bovendien een ontmoeting tussen Oekraïense en Nederlandse zangers. Een groot projectkoor uit Hoogezand-Sappemeer e.o. gaat onder leiding van dirigent Wim van de Laar, samen met het Groningse studentenorkest Bragi het Requiem van Gabriel Fauré uitvoeren. Het wordt daarmee meer dan een concert. Nederlandse en Oekraïense zangers staan samen op één podium. Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, zingen zij over verlies, troost, hoop en eeuwigheid. Juist daarom krijgt Fauré’s Requiem in deze omstandigheden een bijzondere lading.

Een concert met een doel

De muziek eindigt niet bij het applaus. De opbrengst van de concerten en de vrijwillige bijdragen van het publiek zijn bestemd voor Stichting Svoyi in Kyiv. Deze stichting helpt Oekraïners die door de oorlog zwaar zijn getroffen, onder meer met medicatie, protheses en palliatieve zorg. Zo krijgen de concerten een concrete betekenis. De bezoekers luisteren niet alleen naar muziek uit Oekraïne en Nederland, maar dragen ook rechtstreeks bij aan mensen die de gevolgen van de oorlog dagelijks ondervinden.

De afgelopen zomer bleek opnieuw hoe sterk de verbondenheid kan zijn. Dirigent Ruben Tolmachov uit Kyiv was een week te gast in Hoogezand en repeteerde met 55 Nederlandse zangers aan een volledig in het Oekraïens gezongen concertprogramma. De repetitieweek werd afgesloten met concerten in Sappemeer, Groningen en op Schiermonnikoog. Gezamenlijk brachten deze concerten maar liefst € 11.000 op voor Stichting Svoyi.

Een traditie die doorgaat

Sinds het eerste bezoek in 2002 is er veel veranderd. Kinderen die destijds in Dzvinochok zongen, zijn inmiddels volwassen. Nieuwe generaties Nederlandse en Oekraïense zangers hebben elkaar leren kennen. En nu heeft de oorlog een diepe wond geslagen in het land waar Dzvinochok en Vognyk vandaan komen. Toch komen ze. Niet met een groot verhaal, maar met hun stemmen. Dat is misschien wel de krachtigste boodschap van deze concerten: een oorlog kan mensen uit elkaar drijven, maar muziek kan hen opnieuw bij elkaar brengen. Op 31 oktober klinkt in Sappemeer opnieuw de stem van Kyiv.

En deze keer luisteren we misschien wel met andere oren.

Praktische gegevens:

De twee concerten zijn op: zaterdag 31 oktober 2026, om 15.30 en om 19.30

in de Rooms-Katholieke St. Willibrorduskerk, Noorderstraat 154 te Sappemeer



Kaartverkoop via de QR-code, of reserveer bij Mannenmode Londeman, Noorderstraat 119, Sappemeer en betaal contant, of koop aan de deur. Bij de uitgang is gelegenheid om een extra bijdrage te geven aan Stichting Svoyi.

Bron: Marjan Pierhagen

Foto’s: koorleden uit Kyiv