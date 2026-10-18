Noord Nederlandse Ovalracing organiseerde vandaag een gevarieerd autosportprogramma

TER APEL – Na een lang autocross seizoen betrad vandaag een groot aantal deelnemers uit heel Nederland en Duitsland het asfalt in het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel, dat normaliter in gebruik is voor het Nederlands kampioenschap Ovalracing. Voor vele autocrosscoureurs die normaliter alleen hun wedstrijden rijden op zand en/of kleibanen, was het een unieke kans om hun kunnen eens op het veel snellere asfalt te laten zien.
De organiserende Noord Nederlandse Ovalracing had ook dit jaar weer een gevarieerd autosportprogramma samengesteld. Met de combinatie van verschillende klasses waarin licht contact is toegestaan tussen de auto’s met een groot spektakel gehalte, zoals de Bangerstox, Rodeoklasse en hoge snelheden en spannende gevechten in de Vrije Standaard, Standaard 2000, Toerwagenklasse en Sprinters. Als afsluiter van deze spectaculaire autosportmiddag werd ook dit jaar weer een Caravanrace ingevoerd.
Foto’s: Gerda Boeijing