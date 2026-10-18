VLAGTWEDDE – VSV ’74 beloont zwaar volleybalweekend met dubbele overwinning
Twee wedstrijden binnen 24 uur leverden de volleyballers van VSV ’74 heren 1 twee overwinningen op. Vrijdagavond werd Olympia uit de Stad Groningen met 3–1 verslagen, waarna zaterdag een overtuigende 3–0-zege op MSK uit Musselkanaal volgde in het bekertoernooi.
Daarmee kon de ploeg van trainer-coach Ilja Smit terugkijken op een geslaagd én productief weekend.
VSV begon vrijdag sterk aan het competitieduel met Olympia.
De heren uit Vlagtwedde namen vroeg in de eerste set een voorsprong en hielden die gedurende de set vast.
Spelverdeler René Elzen, dit seizoen overgekomen uit het tweede herenteam, bracht passer-lopers Harm-Jan Kuper en Werner Wessels goed in stelling.
Met 25–20 werd de eerste set verdiend binnengehaald.
De terugkeer van Wessels geeft VSV dit seizoen extra mogelijkheden.
Na een achillespeesblessure die hem het volledige vorige seizoen kostte, is hij inmiddels weer helemaal hersteld.
Met passer-loper Lars Niemeijer beschikt VSV bovendien over een aanstormend talent.
Belangstelling van andere clubs bezorgde hem een onrustige zomer, maar Niemeijer bleef VSV trouw en verlengde uiteindelijk zijn verblijf bij de club.
Ook op het midden beschikt VSV met Gerben Veldhuis en Ron Meulman over de nodige slagkracht. Diagonaal Jasper Tammes levert aanvallend zijn bijdrage, terwijl libero Ferdy Kuiper voor balans in de passing en verdediging zorgt.
Aanvoerder Jurjan Doornbos, de nestor van het gezelschap, voegt daar rust en ervaring aan toe.
In de tweede set liep het bij VSV wat minder soepel.
Een sterke servicebeurt hielp de thuisploeg echter om druk op Olympia te houden.
Ook deze set werd over de streep getrokken: 25–22.
Bij een 2–0-voorsprong verslapte vervolgens de scherpte waarvan Olympia profiteerde en de derde set met 23–25 naar zich toe.
Daarmee liet VSV de tegenstander onnodig terugkomen in de wedstrijd.
“Dat gebeurt ons nog te vaak”, aldus aanvoerder Doornbos. “Op dit niveau moet je scherp blijven, ook als je de eerste twee sets hebt gewonnen. We hebben het daarna gelukkig wel goed opgepakt.”
In de vierde set schakelde VSV duidelijk een tandje bij. Olympia kreeg nauwelijks nog gelegenheid om in de wedstrijd te komen en moest toezien hoe de thuisploeg overtuigend uitliep.
Met 25–14 stelde VSV de overwinning veilig.
Veel tijd om te herstellen van de vrijdagavond was er niet. Minder dan 24 uur later wachtte in de Westerwoldehal alweer het bekerduel met MSK heren 1.
Voor het eerst sinds enkele jaren zijn de heren uit Vlagtwedde weer verder in het bekertoernooi, en de ploeg heeft zich voorgenomen daar dit seizoen een serieus vervolg aan te geven.
“De beker werd de afgelopen jaren nog weleens gezien als een serie veredelde oefenwedstrijden”, vertelt Doornbos.
“Dit jaar hebben we tegen elkaar gezegd dat we er echt iets van willen maken.
Dan moet je er op zo’n zaterdag ook gewoon staan.”
Dat deed VSV. MSK verscheen door enkele blessures enigszins gehavend aan de start en kon de thuisploeg nauwelijks in moeilijkheden brengen. VSV was gedurende de hele wedstrijd de bovenliggende partij en gaf de bezoekers weinig uitzicht op een verrassing.
Met achtereenvolgens 25–16, 25–13 en 25–18 stond binnen een uur een afgetekende 3–0-overwinning op het scorebord.
Het bekeravontuur krijgt op 19 december een vervolg met een driekamp in de achtste finales.
De winnaar van dat minitoernooi plaatst zich voor de kwartfinales.
Waar de wedstrijden worden gespeeld, moet nog worden bepaald.
Bij VSV hoopt men opnieuw op het thuisvoordeel.
Door de vlotte overwinning bleef zaterdag bovendien ruimschoots tijd over om in de gezellige kantine na te praten.
Voor Doornbos, die zondag jarig is, kreeg het succesvolle weekend daarmee nog wat extra glans.
“Twee overwinningen zijn een prima verjaardagscadeau”, besluit de aanvoerder.
“Daarmee kun je wel thuiskomen.”
Foto’s zijn van de wedstrijd van vrijdagavond.
Tekst: Harm Jan Kuper
Foto’s: Geert Smit