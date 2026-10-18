Wilco organiseert bij voetbalvereniging JVV een spooktocht om geld in te zamelen voor zijn maatschappelijke stage in Kenia

JIPSINGBOERTANGE – Wilco organiseert op 31 oktober bij voetbalvereniging JVV spooktocht om geld in te zamelen voor zijn maatschappelijke stage in Kenia. Voor deze stage is 2.000 euro aan sponsorgeld nodig. Met de griezelige activiteit hoopt Wilco een bijdrage aan dat bedrag bij elkaar te krijgen.
De spooktocht heeft als thema ‘De verloren wedstrijd – Het verdwenen voetbalteam’. Het verhaal speelt zich af op Halloween, twintig jaar geleden. Tijdens een belangrijke thuiswedstrijd leed het voetbalteam van Jipsingboertange een dramatische 0-7 nederlaag. De trainer was woedend en zwoer dat de spelers deze vernedering nooit zouden vergeten.
Diezelfde nacht verdween het complete team spoorloos. Sindsdien gaan er vreemde verhalen rond over de voetbalkantine. Rond middernacht zouden er nog altijd fluitsignalen klinken en zijn er naar verluidt schimmen op het voetbalveld te zien. Het verdwenen team zou terugkeren om de wedstrijd alsnog af te maken.
Deelnemers aan de spooktocht worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar het verdwenen elftal. Daarbij is het de vraag of ze de confrontatie met de spelers durven aan te gaan.
De voetbalkantine van JVV is 31 oktober zowel het start- als het eindpunt van de tocht. Om de tien minuten vertrekt een nieuwe groep. Deelname vanaf 12 jaar.
Wie wil deelnemen aan de spooktocht en daarmee Wilco’s maatschappelijke stage in Kenia wil steunen, kan zich aanmelden via 06-81474450.
Bron: Fiena Jansen