Bijeenkomst Longpunt Groningen

HAREN – Op 10 november is er opnieuw Longpunt Groningen, de ontmoeting waar longpatiënten en hun partners welkom zijn voor een themamiddag over longaandoeningen en het delen van ervaringen.
Deze middag gaat het over “Yoga, ademhaling en ontspanning. Yoga is heel goed toepasbaar bij een longziekte”. Mw. T. Smit van Yogapraktijk Thea Smit Groningen gaat hier een boeiende middag over verzorgen en laat u ervaren wat Yoga voor u kan betekenen. De oefeningen zijn laagdrempelig, u kunt meedoen op de stoel of staand, precies op een manier die bij u past. Locatie UMCG locatie Beatrixoord Dilgtweg 5 Haren, zaal: de Uithoek. U bent van harte welkom!
Waarom Longpunt
Wie een longziekte heeft krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?
Ervaringen
Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds i.s.m. zorgverleners in de regio. Regelmatig zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers e.d. er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.
Gratis deelname
Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u bellen met Lammina Krol tel. (06) 20244269. Zie ook: groningen.longfonds.nl . Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.
Bron: Longfonds Groningen en Drenthe