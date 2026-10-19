Burgemeester Kuin helpt bij vuurwerkvergunning: “Schrik niet van de voorwaarden”

PEKELA – Verenigingen die dit jaar een vuurwerkshow willen organiseren in Pekela, hoeven zich niet te laten afschrikken door de regelgeving. “Als je hulp nodig hebt, bel ons even. We staan voor je klaar,” meldt burgemeester Jaap Kuin. In het radioprogramma Goud legde hij uit waarom Pekela drie vuurwerkvergunningen verleent en hoe de gemeente organisatoren ondersteunt.
De burgemeester benadrukt dat het organiseren van een legaal vuurwerkmoment haalbaar is voor lokale verenigingen, mits er een goede samenwerking is. “Je hebt twee nuchtere mensen nodig, maximaal 200 kilo vuurwerk en hekken, maar daarbij kunnen we helpen,” aldus Kuin. “Als je hulp nodig hebt, bel ons even. We staan voor je klaar. Leg contact, je hoeft niet alles zelf te doen.” De aanvragen moeten wel voor 1 november binnen zijn.
Ingewikkelde regels, maar te doen
Kuin erkent dat de regels en voorwaarden streng zijn, maar moedigt organisatoren aan zich daar niet door te laten afschrikken. “Ik zeg wel eerlijk: schrik niet van het aantal voorwaarden dat er is. Het is wel te doen als bestaande vereniging.” Wel herinnert hij aan de doorlooptijd van de procedure: zodra een ontheffing is aangevraagd, wordt deze doorgestuurd naar de Veiligheidsregio Groningen. “Daar gaat wel wat tijd overheen, maar er is tijd genoeg om vuurwerk te kopen.”
Handhaving en de grensstreek
Of de maatregel daadwerkelijk leidt tot minder illegaal afsteken in de regio, durft de burgemeester niet met zekerheid te zeggen. “Ik ben ook realist: handhaving is ingewikkeld. Besef wel dat het buiten de regels om verboden is. Denk goed na voordat je begint.”
De ligging van Pekela dicht bij de Duitse grens speelt hierin een grote rol. “Omdat we zo dicht bij de grens zitten is er tijd nodig; in Duitsland mag vuurwerk immers wel. Er zal aan de grens dan ook meer gecontroleerd worden,” waarschuwt Kuin.