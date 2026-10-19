De landelijke bekende Ierse swingfolkband UNICORN verzorgt concert in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Op 25 oktober a.s. verzorgt de landelijke bekende Ierse Swingfolkband UNICORN de aftrap van een reeks concerten die door de Culturele Commissie Pekela worden georganiseerd in het Albatroskerkje te Nieuwe Pekela.
UNICORN is een bekende naam in de folkwereld en behoort tot de top aangaande wat Nederland aan semi professionele folk muziek te bieden heeft. De band wordt gevormd door: Martien Tijburg op accordeon, gitarist John Kuiper, zangeres Jolanda Traarbach en violiste Erna Sommer. De vier rasmuzikanten zullen zorgen voor een boeiende en sfeervolle morgen vol folk en fun!
Zondag 25 oktober. Aanvang: 11.00 uur (foyer open 10.00 uur) Albatroskerkje (Voormalig Doopsgezinde kerkje) Abraham Westersstraat A 83, Nieuwe Pekela.
Meer info en aanmelden op: https://sccpekela.nl/