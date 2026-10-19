Duolezing: Rumoer in de Rechtstoel Bellingwolde-Blijham

BLIJHAM – Jochem Abbes en Bas van der Heide geven in het kader van de Maand van de Geschiedenis een duo-lezing over Westerwolde in de Patriottentijd.
Jochem Abbes studeerde als aankomend historicus af op de Patriottentijd in Oost-Groningen. In zijn doctoraalscriptie stond de grote Prinsgezinde demonstratie in het dorp Blijham op 22 oktober 1787 centraal. Onder grote belangstelling marcheerde het plaatselijke Oranjecorps door het dorp. De uitbarsting van Oranjevreugde kwam niet uit het niets: al jaren smeulde en gistte het in het dorp en in de omgeving. Grote ontevredenheid over (vermeende) maatschappelijk en bestuurlijke misstanden deden de roep om een sterke stadhouder toenemen. Wat was er aan de hand in de samenleving?
Bas van der Heide heeft voor zijn bachelorscriptie voortgeborduurd op de doctoraalscriptie van Jochem Abbes. Hij deed onderzoek naar misstanden in de rechtstoel Bellingwolde en Blijham. Via de hoogste rechtbank van het gewest Stad en Lande kwamen tussen 1730 en 1790 tientallen klachten over Westerwoldse richters binnen. Er was sprake van verduistering van erfenissen, onterecht in rekening gebrachte kosten en gerommel met officiële documenten. Bas neemt u mee in de maatschappelijke onrust van destijds en zal vertellen hoe de problemen zich oplosten.
De lezing vindt plaats op 31 oktober a.s. in de Protestantse Kerk van Blijham (Oosteinde 31). Aanvang: 20.00 u., inloop: v.a. 19.30 u. Aanmelden voor de lezing kan via jochemabbes@sisteviator.nl. De toegang tot de lezing is kosteloos; een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld.
Bron: Jochem Abbes