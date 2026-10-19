Filmhuis vanBeresteyn vertoont indringend emigratiedrama Home

VEENDAM – Op maandag 26 oktober vertoont Filmhuis vanBeresteyn de Deense dramafilm Home. De film volgt de zesjarige Maja, die samen met haar ouders Joegoslavië verlaat in de hoop in Denemarken een beter bestaan op te bouwen.
Maja’s twee oudere broers blijven achter, met de belofte dat zij later zullen volgen zodra het gezin zich heeft gevestigd. Maar Denemarken blijkt niet het gastvrije toevluchtsoord waarop ze hadden gehoopt. Het gezin worstelt met de nieuwe taal, cultuur en manier van leven en komt voor de vraag te staan of dit nieuwe land werkelijk hun thuis kan worden.
Home is geregisseerd door Marijana Jankovic en heeft onder anderen Dejan Cukic, Nada Sargin, Trine Dyrholm, Claes Bang, Zlatko Buric, Tara Cubrilo en Jesper Christensen in de cast. Het Parool omschrijft de film als een drama waarin een migrantengezin in Denemarken bepaald geen sprookjesland aantreft.
Datum: maandag 26 oktober 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn