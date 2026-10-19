Gedachtenisdienst op Allerzielen in de Kloosterkerk

TER APEL – Op zondag 1 november, Allerzielen, gedenken we in de Kloosterkerk allen die het afgelopen jaar zijn overleden.
In de dienst noemen we de namen van onze gestorven geliefden en steken we voor ieder van hen een persoonlijke kaars aan. De nabestaanden van de overledenen worden per brief uitgenodigd om de dienst bij te wonen en – als men dat wil – de kaars van hun dierbare aan te steken. Ook wordt een kaars aangestoken voor allen die hen eerder zijn voorgegaan en die we nog steeds missen en gedenken…’omdat jij onze harten altijd zult blijven’.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen, aanvang 10.00 uur. De voorganger is ds. Anna Hoekstra.
Wilt u een geliefde gedenken, schroom dan niet en wees welkom!
“Omdat jij hier was
staan wij vandaag stil.
Wij noemen jouw
naam en eren jou
om alles wat je voor ons,
voor de wereld betekende.
Omdat jij hier was
branden we een kaarsje
Jouw licht, jouw liefde
dragen wij met ons mee.
Omdat jij hier was en
in onze harten altijd zult blijven”
Anne van Rheede
Bron: Gretha Kruize