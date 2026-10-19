WINSCHOTEN – Op 5 november start in Winschoten een reeks van drie gratis kookworkshops voor zwangere vrouwen uit Oldambt. Tijdens ‘Koken tijdens de zwangerschap’ draait het om gezond en lekker eten, tijd voor jezelf en het ontmoeten van andere zwangere vrouwen.
De workshops bieden deelnemers de gelegenheid om stil te staan bij wat goed is voor henzelf en hun baby. Ze gaan samen koken. Ondertussen is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, tips te delen en van elkaar te leren.
Praktische tips en samen aan de slag
Tijdens een zwangerschap komt er veel op iemand af. Deelnemers krijgen daarom praktische informatie over gezond en veilig eten, met eenvoudige, snelle en lekkere recepten die passen bij het dagelijks leven. Ook is er aandacht voor gezonde tussendoortjes en koken op dagen waarop er weinig energie is.
De gemaakte maaltijden mogen mee naar huis voor in de vriezer. Zo hebben deelnemers ook voor een ander moment iets klaarstaan. De recepten kunnen later opnieuw van pas komen, wanneer het kind met de pot mee gaat eten.
Meedoen en meedenken
De workshops zijn bedoeld voor vrouwen die tussen de 9 en 28 weken zwanger zijn en in Oldambt of een omliggende gemeente wonen. Deelnemers moeten bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn.
Tijdens en na de workshops wordt hun gevraagd mee te denken over de inhoud en opzet. Wat werkt goed en wat kan beter? Met hun ervaringen helpen zij de cursus verder te verbeteren voor andere zwangere vrouwen.
Data en aanmelden
De bijeenkomsten zijn op 5, 12 en 19 november 2026, steeds van 10.00 tot 12.30 uur. De workshops vinden plaats in de kookruimte van De STEK, Bovenburen 72 in Winschoten. Deelname is gratis.
Meer informatie en het aanmeldformulier staan op www.oldambtbeweegt.nl/evenementen/koken-tijdens-de-zwangerschap/.
Bron: Gemeente Oldambt