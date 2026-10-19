Initiatiefwet JA21 zet basis onder herstel van Groningen en Noord-Drenthe onder druk

GRONINGEN, NOORD DRENTHE – Groningen en Noord-Drenthe roepen JA21 op om het initiatiefwetsvoorstel voor een gasnoodreserve in het Groningenveld niet in te dienen. Volgens de regio doorbreekt het voorstel de belofte dat het Groningenveld definitief sluit. Juist die belofte vormt de eerste maatregel van Nij Begun en is de basis voor veiligheid, herstel van vertrouwen en toekomstperspectief voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe.

Sluiting Groningenveld is niet voor niets de eerste maatregel van Nij Begun

Meer dan twee jaar na het stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld hebben duizenden inwoners nog altijd te maken met schadeherstel en versterking. De gevolgen van tientallen jaren gaswinning zijn voor velen nog dagelijks merkbaar.

Gedeputeerde Susan Top namens de regionale overheden: “Met het sluiten van het Groningenveld kwam eindelijk de belofte dat de bron van onveiligheid, schade en onzekerheid zou verdwijnen. Die zekerheid is de basis voor het herstel van Groningen. Door putten open te houden en nieuwe gaswinning mogelijk te maken, zet dit voorstel die zekerheid weer onder druk. Het sluiten van het Groningenveld is niet voor niets de eerste maatregel van Nij Begun. Dit voorstel staat haaks op de nieuwe start die inwoners van Groningen en Noord-Drenthe is beloofd.”

Openhouden van putten betekent ook nieuwe gaswinning

Het initiatiefwetsvoorstel wil delen van het Groningenveld beschikbaar houden als gasnoodreserve. Daarvoor moeten putten en installaties open en operationeel inzetbaar blijven. Volgens het wetsvoorstel is daarvoor zogenoemde gereedheidswinning nodig. Dat betekent dat er opnieuw gas kan worden gewonnen om installaties te testen, onderhouden en inzetbaar te houden. Daarnaast maakt het voorstel noodwinning mogelijk tijdens een gascrisis of dreigende gascrisis. Volgens de regio gaat het daarmee niet alleen om het achter de hand houden van een noodvoorziening, maar ook om het mogelijk maken van nieuwe gaswinning uit het Groningenveld.

Nieuwe onzekerheid over versterking, schade en herstel

De regio maakt zich zorgen over de gevolgen voor inwoners die nog wachten op schadeherstel of versterking van hun woning. De huidige versterkingsaanpak is gebaseerd op afbouw en beëindiging van gaswinning. Wanneer opnieuw gaswinning mogelijk wordt, ontstaat onzekerheid over de gevolgen voor lopende en toekomstige versterkingsbesluiten. Bewoners die jarenlang hebben gewacht op duidelijkheid dreigen opnieuw met vragen en onzekerheden te worden geconfronteerd. Ook over schade en aansprakelijkheid biedt het wetsvoorstel volgens de regio onvoldoende duidelijkheid en zorgt het voor nieuwe onzekerheden voor inwoners.

Groningen mag niet opnieuw de rekening betalen

De regio begrijpt het belang van een betrouwbare energievoorziening. Tegelijkertijd heeft de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen pijnlijk blootgelegd wat er gebeurt als nationale energie- en economische belangen zwaarder wegen dan de veiligheid van inwoners. Juist daarom is besloten het Groningenveld definitief te sluiten. Inwoners van Groningen mogen nooit meer de dupe zijn van nationaal energiebeleid. Daarbij komt dat de gasprijs wordt bepaald op de internationale markt en nieuwe gaswinning uit het Groningenveld daarop geen wezenlijke invloed heeft. De regio roept JA21 op vast te houden aan de gemaakte afspraken. Het Groningenveld moet gesloten blijven en de ontmanteling moet doorgaan. Inwoners moeten kunnen rekenen op de rust, duidelijkheid en zekerheid die hen is beloofd.

Bron: Provincie Groningen