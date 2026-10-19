DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Meppen
Vanmorgen is om half acht brand op een bedrijfsterrein aan de Emmener Straße in Meppen uitgebroken. De brand werd door getuigen ontdekt. Zij zagen rook uit een schuur komen. In de schuur stond een machine in brand. Hulpverleners van de vrijwillige brandweerkorpsen uit Meppen en Schöninghsdorf kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand en de hoogte van de schade is niets bekend.
Een 26-jarige bestuurder van een grijze BMW veroorzaakte vannacht om 00:05 uur een ongeval op de B 70 bij Meppen. De man reed met zijn voertuig in de richting van Lingen, toen hij in een bocht de macht over het stuur verloor. Hierdoor botste de auto tegen zowel de buitenste als de middelste vangrail. De 26-jarige liep bij het ongeval licht letsel op. Een blaastest wees uit dat hij een alcoholpromillage van 1,73 had. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en er werd een bloedafname gelast. De totale schade wordt geschat op een bedrag in de orde van enkele duizenden euro’s.