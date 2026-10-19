Lezing: De strijd voor landgoed Fraeylemaborg bij Nutsdepartement Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Aanstaande vrijdag organiseert Nutsdepartement Vlagtwedde een bijeenkomst bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde.
De bijeenkomst begint om half acht met een algemene ledenvergadering. De heer Peter Kamminga, voorzitter Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg en buitenpromovendus RUG zal na de pauze een inleiding houden met als titel: De strijd voor Landgoed Fraeylemaborg
Deze lezing belicht de geschiedenis van landgoed Fraeylemaborg in Slochteren en de familie die het in de twintigste eeuw bewoonde. Een unieke en onthullende geschiedenis over de invloedrijke aristocratische borgfamilie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren-Star Numan. Centraal staat hoe het echtpaar Evert en Cateau, samen met hun dochters Louise en Jeanne, in tijden van oorlog, economische crisis en klassenstrijd landgoed Fraeylemaborg en andere bezittingen in Groningen bewaakten, bewaarden en wilden doorgeven aan de volgende generatie. Tijdens deze lezing is nadrukkelijk aandacht voor de relatie tussen de familie en Westerwolde.
Het bestuur hoopt op een grote belangstelling en ziet u graag op deze avond.
Nutsdepartement Vlagtwedde heeft nog meer lezingen en activiteiten op het programma staan die u wellicht interesseren:
- vrijdag 20 november komt Lieuwe Jongsma van de Groninger Archieven vertellen over het historisch onrecht in met name Oost Groningen. Ook het slavernijverleden komt aan de orde.
- zondag 24 januari is er een nieuwjaarsbijeenkomst met shantykoor Störmwind en een koud/warm buffet
- vrijdag 26 februari komt Geert Pruiksma, directeur van Museum Nienoord, naar Vlagtwedde. Hij neemt u mee op zijn reis naar Papoea-Nieuw Guinea.
- vrijdag 19 maart wordt het seizoen afgesloten met een optreden van Twij Körten twij Langen. Zij brengen dialectnummers en countrymuziek.
De avonden beginnen om 19.30 uur bij Partycentrum Rendering.
Het lidmaatschap is 12,50 euro per persoon per jaar. Bij sommige activiteiten, zoals het buffet op de Nieuwjaarsbijeenkomst wordt een extra bijdrage gevraagd.
Bron: Ina Meijerink