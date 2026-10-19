Muziek van Bob Dylan, Roy Orbison, TomPetty, George Harrison en Jeff Lynne bij d’Rentmeester

VALTHERMOND – George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan vormden ooit
samen The Traveling Wilburys. Op zondag 25 oktober brengen The Still Traveling Wilburys hun muziek naar Concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond. Zes topmuzikanten spelen nummers van de band, aangevuld met werk van de vijf afzonderlijke leden.
The Traveling Wilburys bracht vijf bekende muzikanten samen, ieder met een eigen stem en een omvangrijk repertoire. Een gezamenlijke tournee kwam er nooit. Vanuit de wens om die muziek toch live te laten klinken, ontstond The Still Traveling Wilburys. Bij deze band staan de liedjes en de samenzang centraal. Alle zes de muzikanten nemen de leadzang voor hun rekening. Dat zorgt voor afwisseling en geeft ruimte aan de verschillende stemmen die het repertoire van The Traveling Wilburys kenmerken.
Naast nummers van de band klinkt ook muziek uit de carrières van George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. Zo komt zowel hun gezamenlijke werk als hun eigen muzikale karakter aan bod.
De leden van The Still Traveling Wilburys speelden eerder bij onder meer The Analogues, Joy Division Undercover en The Wishing Well. Nu delen ze het podium vanuit hun gezamenlijke liefde voor deze muziek.
Dit concert wordt georganiseerd door Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën
Praktische informatie
Zondag 25 oktober 2026, aanvang 15:00 uur
Concertboerderij d’Rentmeester, Valthermond
Dit is een sta-concert.
Informatie: www.drentmeester.nl
Bron: Elise Kerner