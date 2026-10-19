Spektakel tijdens Magisch Samhain in Vesting Bourtange

Vrij zonnig en droog, ook morgen overdag veel zon, wel fris

Maandag De maandag start met vrij veel bewolking, maar het blijft gedurende de hele dag droog in Oost-Groningen. In de loop van de ochtend klaart het geleidelijk op en vanmiddag breekt de zon op steeds meer plaatsen goed door. Met een matige oostenwind van 3 tot 4 Bft komt de temperatuur uit op een maximale waarde van rond de 13°C. Vanavond blijft het helder en droog. De matige wind blijft uit het oosten waaien.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar dinsdag is het helder en droog. Doordat er een frisse oostelijke stroming staat en de hemel opklaart, koelt het flink af. De minimumtemperatuur daalt in ons noordoosten naar een frisse 3°C. De oostenwind waait gestaag door met een matige kracht, 3 tot 4 Bft.

Dinsdag Morgen, dinsdag 20 oktober, start de ochtend zonnig en droog, maar erg fris. ‘S middags schijnt de zon in onze regio volop en blijft het droog. Waar het in het zuiden van het land later op de middag al bewolkt raakt, behouden we in het noordoosten langere tijd de zonnige momenten. De middagtemperatuur ligt rond de 12°C. Er staat een matige oostenwind van 3 tot 4 Bft. Pas in de loop van dinsdagavond neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe, maar bij ons blijft het onder opklaringen waarschijnlijk tot ver in de nacht droog.

Tip van de redactie: Een uitstekend begin van de werkweek om er lekker op uit te trekken!