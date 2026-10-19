Stap in de wereld van eetbare paddenstoelen en ontdek nieuwe smaken

GASSELTE – Paddenstoelen: de magische verschijningen uit het bos, het veld of jouw tuin. Veel paddenstoelen zijn eetbaar en veelvoorkomend. Van de roodgerande houtzwam kun je thee maken en van andere paddenstoelen tinctuur of een krachtige soep. Er zijn veel nieuwe smaken te ontdekken als je in de wereld van de paddenstoelen stapt.
Leah en Tim van In het Wilde gaan in oktober van start met een nieuwe jaarcursus eetbare en geneeskrachtige paddenstoelen. Je krijgt het gehele jaar theorielessen, excursies om de paddenstoelen te leren herkennen en kookworkshops.
Tijdens de kookworkshops op het kampvuur bereiden we samen verassende gerechten met wilde paddenstoelen. Bij de verdiepende theorielessen maak je onder andere kennis met de leefwijze, herkenningskenmerken en toepassingen van geneeskrachtige paddenstoelen.
We behandelen eetbare paddenstoelen zoals eekhoorntjesbrood, kastanjeboleet, gele ringboleet, koeienboleet, smakelijke melkzwam en reuzenzwam.
Het is bij deze jaarcursus ook mogelijk om later in te stromen of om een lesblok te volgen. De theorielessen vinden plaats in Gasselte en de excursies op diverse locaties in Drenthe.
Wil je meer weten kijk dan op www.inhetwilde.nl
Bron/foto’s: www.inhetwilde.nl