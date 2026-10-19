Tweede stakingsdag streekvervoer op 22 oktober

REGIO – Donderdag 22 oktober leggen werknemers in het streekvervoer opnieuw het werk neer. Daardoor rijden er opnieuw geen bussen, metro’s en treinen in het streekvervoer. Met de staking voeren werknemers de druk op werkgevers verder op. De vakbond wil een fatsoenlijke cao, zonder verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden.

‘Onze collega’s hebben op 14 oktober een krachtig signaal afgegeven. Ze hebben massaal laten zien dat ze niet accepteren dat hun arbeidsvoorwaarden worden uitgekleed. Maar werkgevers luisteren nog steeds onvoldoende. Daarom gaan we opnieuw staken. We laten ons niet afschepen met een cao die het werk en het leven buiten het werk slechter maakt’, zegt Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer.

De eerste stakingsdag, op woensdag 14 oktober, maakte veel indruk. Volgens de inschatting van de vakbond reed ongeveer 90 procent van de bussen die normaal rijden niet. Toch weigeren de werkgevers volgens FNV om voldoende tegemoet te komen aan de eisen van de werknemers.

‘We begrijpen hoe vervelend een staking is voor reizigers die naar hun werk, school of familie willen’, zegt Van der Gaag. ‘Onze collega’s brengen hen daar iedere dag graag naartoe. Maar ook zij moeten hun leven kunnen plannen, de opvang van hun kinderen kunnen regelen en voldoende kunnen herstellen van hun werk. De werkgevers willen niet van de verslechteringen afzien en daarom is taken de enige optie die over blijft.’

Minder grip op werk en privé

Werkgevers willen o.a. de termijn verkorten waarop werknemers hun diensten te horen krijgen. Nu is dat acht dagen van tevoren. Via afwijkende afspraken met de ondernemingsraad zou dat kunnen teruglopen tot één dag. Ook liggen er voorstellen om regelingen voor oudere werknemers te versoberen, de invloed op roosters te beperken en toeslagen en vrije tijd te verminderen. Daarnaast willen werkgevers maximaal 45 minuten extra onbetaalde pauze per dienst kunnen inroosteren.

‘Het gaat om de optelsom’, zegt Van der Gaag. ‘Je weet later wanneer je werkt, kunt langer van huis zijn zonder extra loon en houdt minder ruimte over om bij te komen. Werknemers maken zich terecht zorgen over hoe zij dit werk gezond kunnen blijven doen.’ Vakbond FNV stelt dat het niet kan onderhandelen met een bak aan verslechteringen op tafel. ‘Je staat dan 3-0 achter. Daar doen wij niet aan mee.’

FNV zet acties voort

Onder streekvervoer vallen alle bussen, treinen en metro die de afstand overbruggen tussen verschillende dorpen en steden in een regio. De bussen en metro in de grote steden (Den Haag, Rotterdam en Amsterdam) vallen hier niet onder. Dat is stadsvervoer en hebben een eigen cao.

Verder heb je binnen het streekvervoer nog een kleine cao met 1500 OV-medewerkers, dit betreffen regionale bussen en treinen, die grotendeels rijden in de gebieden van Arriva (Limburg, Twente en de Achterhoek), en deze doen ook niet mee aan de staking.

De cao voor ongeveer 13.500 werknemers in het streekvervoer is eind juni afgelopen. De onderhandelingen zitten vast. FNV wil afspraken die zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden, meer zeggenschap over werktijden en voldoende herstel na het werk.

De staking van donderdag 22 oktober is de tweede actiedag in het streekvervoer. FNV roept werknemers op om samen actie te voeren voor een fatsoenlijke cao. De vakbond blijft zich inzetten voor afspraken die het werk in het openbaar vervoer beter en gezonder maken. Indien de acties niet tot een gewenste doorbraak leiden, roept de vakbond volgende week weer een staking uit.

Bron: FNV