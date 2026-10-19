VKSO brengt de veelzijdigheid van filmmuziek naar De Nieuwe Kolk in Assen

WILDERVANK, ASSEN – VKSO het orkest van de Veenkoloniën, zangeres Martijje, violiste Lysette Lever Meijer, accordeonist Wim Lever en dansduo Jamie & Jessica Klaassens brengen de veelzijdigheid van filmmuziek naar De Nieuwe Kolk in Assen. Van John Williams en Hans Zimmer tot Piazzolla en Wagner: ‘Filmhits LIVE On Stage’ laat horen hoe breed de muzikale wereld achter de film is.
Een symfonieorkest wordt vaak geassocieerd met klassieke muziek. Maar het repertoire van een orkest kan veel meer omvatten. Dat laat het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën onder leiding van Lubertus Leutscher, horen tijdens Filmhits LIVE OnStage. Op zondag 1 november presenteert het orkest in De Nieuwe Kolk in Assen een programma waarin bekende filmmuziek, musicalsongs, maar ook accordeon en dans samenkomen.
Film vormt de verbindende factor in het programma. Want filmmuziek laat zich niet beperken tot één herkenbare stijl. Een avonturenfilm vraagt om een andere muzikale aanpak dan een romantisch verhaal, terwijl ook, spanning, humor en dramatiek hun eigen muzikale uitdrukking krijgen. Die variatie klinkt door in het repertoire van Filmhits LIVE On Stage.
Het concert opent met de ‘Ouverture Der fliegende Holländer’ van Richard Wagner. Ook gebruikt in diverse films. Daarna volgen bekende composities van John Williams, waaronder muziek uit ‘Jurassic Park’, ‘Harry Potter’, ‘Indiana Jones’ en ‘Star Wars’. Ook de muziek van Hans Zimmer uit ‘The Pacific’, Howard Shore uit ‘The Lord of the Rings’, John Powell uit ‘How to Train Your Dragon’ en Yann Tiersen uit ‘Amelie’ staat op het programma.
Een andere muzikale kleur krijgt het concert met ‘Oblivion’ van Astor Piazzolla, uitgevoerd door Lysette Lever Meijer (viool) en Wim Lever (accordeon). De karakteristieke tango van deze Argentijnse componist heeft eveneens zijn weg naar de film gevonden.
Naast het symfonieorkest zijn er bijdragen van zangeres Martijje Lubbers, accordeonist Wim Lever, violiste Lysette Lever Meijer en dansduo Jamie & Jessica Klaassens. Martijje vertolkt onder meer ‘Can You Feel the Love Tonight ‘uit ‘The Lion King’, ‘Never Enough’ uit ‘The Greatest Showman’ en ‘Somewhere Over the Rainbow’ uit ‘The Wizard of Oz’. Lever brengt de herkenbare accordeonmuziek uit ‘Amelie’ naar het podium. Bij onder meer ‘Across the Stars’ en ‘Amelie’ verweeft het dansduo oogstrelende choreografie met de muziek.
Zo laat het programma zien wat er gebeurt wanneer een symfonieorkest zijn repertoire niet vanuit één muziekgenre samenstelt. Die veelzijdigheid past bij de artistieke koers van het VKSO: muzikaal ambitieus en gericht op een breed publiek
Filmhits LIVE On Stage vindt plaats op zondag 1 november 2026 om 15.00 uur in De Nieuwe Kolk in Assen. Voor meer info zie www.vkso.nl .
Bron: Helma Leutscher
Foto’s: Henk Drenth en Henk Veenstra