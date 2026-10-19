Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.15 Henriette/Freek Davelaar – Reactie raadsvergadering Graanrepubliek/Lenin

09.45 Burgemeester Kuin – Vuurwerk Ontheffing gemeente Pekela

10.15 Ton van Doorn – Benefietconcert zanggroep Friends in MOW Bellingwolde

10.45 uur Huub Heres – Bluesavond in Veendam


11.15 Roel Barkhof – Nedersaksenlijn

11.45 Henriette van Adrigem – Kern met Pit 

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

---advertentie---