Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
09.15 Henriette/Freek Davelaar – Reactie raadsvergadering Graanrepubliek/Lenin
09.45 Burgemeester Kuin – Vuurwerk Ontheffing gemeente Pekela
10.15 Ton van Doorn – Benefietconcert zanggroep Friends in MOW Bellingwolde
10.45 uur Huub Heres – Bluesavond in Veendam
11.15 Roel Barkhof – Nedersaksenlijn
11.45 Henriette van Adrigem – Kern met Pit
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
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